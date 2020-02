«Le hockey a toujours été ma passion» -Alexis Lafrenière

À moins d’un revirement inattendu – ou d’une blessure majeure – Alexis Lafrenière de l’Océanic de Rimouski sera le premier choix au repêchage de la Ligue nationale de hockey le 26 juin à Montréal.

Mario Langlois a rencontré Alexis Lafrenière, son entraîneur de l’Océanic Serge Beausoleil et un ancien premier choix universel de la LNH, Vincent Lecavalier, du Lightning de Tampa Bay, histoire de faire le tour du présent et de l’avenir du jeune homme.

À sa première saison avec l’Océanic en 2017-2018, Lafrenière a inscrit 42 buts et obtenu 28 mentions d’aide pour 80 points. La saison suivante, il a obtenu 105 points (37-68).

Et comme il a déjà 89 points (27-62) en 42 rencontres, il est plus que plausible que le jeune homme de 18 ans originaire de Saint-Eustache inscrive son plus haut total de points pour une saison dans la LHJMQ.

Lafrenière est un jeune homme fort occupé avec son sport, ses performances, l’école, le public et la sollicitation des médias. Comment trouver l’équilibre?