Impact : deux blessés de moins, deux autres s’ajoutent

Les deux Finlandais de l’Impact, Lassi Lappalainen et Jukka Raitala ont disputé des minutes mercredi soir face à Nashville dans une défaite de 1-0.

Dans le cas des deux joueurs de couloir gauche, un retour au jeu contre Saprissa la semaine prochaine n’est pas hors de question.

Même si les deux ne sont pas tout à fait à 100% pour l’instant, il ne serait pas impossible de les voir disputer des minutes en Ligue des champions.

Ça, c’est la bonne nouvelle chez l’Impact. La moins bonne nouvelle, c’est que l’Impact a perdu deux autres morceaux dans ce match. Clément Bayiha semble s’être étiré quelque chose au niveau de la cuisse, tandis que Saphir Taïder a reçu un coup à un pied.

Après le match de mercredi, l’entraîneur Thierry Henry a confirmé les blessures, sans toutefois pouvoir offrir plus de détails.

Dans ce match qui a été disputé à huis clos, Anthony Jackson-Hamel et Jean-Yves Ballou Tabla n’ont pas joué, mais Henry a l’intention de leur donner bien des minutes samedi contre Tampa Bay. Lors de ce match, il y aura encore des postes à l’enjeu selon Henry, qui cherche encore l’étincelle offensive.

L’Impact n’a pas marqué à ses trois derniers matchs préparatoires et si Jackson ou Ballou devait se démarquer samedi, il n’est pas dit qu’ils n’obtiendront pas la faveur du coach dans le premier match de l’année.

En comptant le match intraéquipe, les deux Québécois ont marqué trois des cinq buts en matchs préparatoires.

Même si le gardien Clément Diop a connu un bon match selon Henry, il n’est pas dit que ce dernier aura le départ dans une semaine au Costa Rica.

Il n’est pas clair non plus si Evan Bush ou James Pantemis sera devant la cage samedi, cependant Henry a indiqué qu’il désirait faire une rotation et faire jouer plusieurs jeunes.