«Leurs meilleurs joueurs ont été les meilleurs joueurs» -Claude Julien

Parfois, l’évidence saute aux yeux et ce fut le cas pour n’importe quel observateur, mercredi, au terme de la défaite de 4-1 du Canadien de Montréal contre les Bruins de Boston.

Trois buts pour David Pastrnak, trois mentions d’aide pour Brad Marchand et un but et une passe pour Patrice Bergeron. L’entraîneur Claude Julien a résumé le tout de façon limpide.