« Tes défenseurs 4, 5, 6, que ce soient eux qui prennent des responsabilités en avantage numérique pour dégager du temps de glace en désavantage numérique, l’équilibre de ta défensive est essentiel. Tu as besoin de tes six défenseurs. Et chez le Canadien, c’est là où le bât blesse. »