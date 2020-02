Un triplé de Pastrnak et le Canadien s'incline 4-1

Le Canadien de Montréal affrontait les Bruins, mercredi, à Boston, dans un duel qui ressemblait quelque peu à un affrontement entre David et Goliath. Mais contrairement à la légende biblique, Goliath n’a pas perdu…

La meilleure équipe de la Ligue nationale a été fidèle à sa réputation et son classement, infligeant un revers de 4-1 au Tricolore (27-25-7, 61 points).

Le meilleur franc-tireur de la Ligue nationale, David Pastrnak, a dominé tout le monde, inscrivant un tour du chapeau, dont son 41e but de la saison qui lui permet de devancer Auston Matthews (40) et Alexander Ovechkin (40).

Outre les 39e, 40e et 41e buts de Pastrnak, Patrice Bergeron a complété pour les Bruins (35-11-12, 82 points) dans un filet désert. Bergeron a ajouté une passe, tandis que Brad Marchand a récolté trois mentions d'aide. Le trio d'enfer des Bruins a donc terminé sa soirée de travail avec 8 points.

Marco Scandella (5e) a marqué le seul but de la formation de Claude Julien. Carey Price a fait face à 37 tirs. Tuukka Rask a repoussé 28 des 29 rondelles dirigées vers lui.

Le Canadien sera à Pittsburgh, vendredi, afin d'y affronter les Penguins.

Triplé de Pastrnak

Les Bruins ont rapidement justifié leur statut de favoris lors des premières minutes, jusqu'au moment où Brad Marchard s'est payé une spectaculaire montée à travers la défensive du Canadien. Une remise à David Pastrnak sur le flanc droit et le tour était joué.

L'attaquant des Bruins a inscrit son deuxième du match et son 40e de la saison en début de période médiane. Les joueurs du Canadien avaient pourtant le contrôle de la rondelle dans le territoire adverse, mais Tomas Tatar et Jeff Petry, tour à tour, ont décidé de ne pas tirer au filet quand ils en avaient la chance, ce qui a mené à une perte de rondelle et à la descente des Bruins.

Le Canadien a néanmoins répliqué 36 secondes plus tard, quand un tir de la pointe de Marco Scandella a touché la cible après avoir été dévié au passage.

Mais Pastrnak a complété son tour du chapeau avant la fin de la deuxième période, en avantage numérique, à quatre contre trois. Bergeron a complété dans une cause gagnante en fin de match.