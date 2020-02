Vers une abolition des bagarres dans la LHJMQ?

« Il faut mettre les choses en contexte. On fait souvent la comparaison entre la LHJMQ et la LNH. Mais dans la LHJMQ, il y a des joueurs mineurs. Tu as des joueurs de 16 et 17 ans et il faut en prendre soin. Si des adultes veulent se taper sur la gueule dans la Ligue nationale, au moins, ils le font en âme et conscience. Mais là, on fait affaire avec des jeunes de 16 et 17 ans… »