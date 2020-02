Le départ de Nacho Piatti fait mal!

Mardi matin, les amateurs de soccer de Montréal se sont levés avec un vide dans leur cœur. Le meilleur joueur de l’histoire de l’Impact de Montréal a officiellement quitté la MLS.

Lorsque Nick DeSantis est allé chercher Ignacio «Nacho» Piatti en Argentine en 2014, il était peut-être le meilleur joueur de soccer en Amérique du Sud.

Il est arrivé ici et a ébloui les amateurs avec un niveau de jeu jamais vu à Montréal. Sa capacité de prendre un ballon sur le flanc gauche, monter le terrain, couper vers l’axe et tirer avec autant de précision était absolument incroyable.

Quand Nacho était en uniforme sur le terrain et en santé, rien n’était impossible. L’Impact a souvent eu le meilleur de son grand rival le Toronto FC, en grande partie à cause de Nacho.

Le TFC a toujours été une équipe supérieure à l’Impact. Dépensant plus d’argent et ayant toujours les trois places de joueurs désignées occupées, le Toronto FC avait souvent l’avantage contre l’Impact. Mais à l’occasion, Montréal arrivait à leur damer le pion, même lors de rendez-vous important, tel que le championnat canadien 2019.

DeSantis avait obtenu un bon tuyau. Quelqu’un l’avait informé que dans son contrat, Piatti avait une clause qui lui permettait de quitter San Lorenzo, libre de transfert, si une équipe de la MLS cognait à sa porte. C’est comme ça que Montréal a pu mettre la main sur ce précieux bijou.

Nacho incarnait l’espoir. L’espoir de jouer une finale de la Ligue des champions contre un des clubs les plus mythiques de la CONCACAF, Club America, tout en étant capable de faire croire à ses partisans et ses coéquipiers que ce n’était pas impossible de les vaincre. Ç’a passé bien proche d’ailleurs.

Un départ mal préparé

Il semblait clair aux yeux de tous, lorsque Piatti a joué son dernier match en 2019 que sa décision était prise. Lorsqu’il a quitté le Centre Nutrilait sans rencontrer les médias, lors du bilan et que plus tard ce même jour-là, il vidait sa maison, il n’y avait plus de doute. Nacho voulait quitter. Pour une raison qui s’explique mal, l’Impact ne semblait pas avoir capté le message.

Plustôt que de régler ce dossier l’automne dernier, même en le laissant partir pour rien, l’Impact a tenu à le retenir. L’Impact aurait eu tout l’hiver pour lui trouver un digne remplaçant, malheureusement cela n’a pas eu lieu.

Thierry Henry se retrouve maintenant à une semaine du début de la LDC sans son gros canon et sans un autre joueur désigné étant capable de chausser ses bottines.

L’Impact était-il persuadé que Nacho accepterait au moins de jouer le LDC avant de quitter? Peut-être, mais c’est un pari qu’ils auront finalement perdu. Dans les derniers jours, on a bien compris que la décision de Nacho était prise, il ne voulait pas attendre au 1er juillet, il voulait partir immédiatement.

Ce n’est pas la première fois qu’un joueur important du club quitte dans la controverse. L’Impact devra encore une fois tenter d’apprendre de cette autre saga qui a déchiré ses partisans à l’aube de ce qui devrait être un grand moment pour Montréal, l’ouverture du tournoi de la LDC.

L’Impact s’approche-t-il de la rentabilité?

Normalement en 2020, si tout se passe bien, l’Impact devrait trouver le moyen de s’approcher de la rentabilité.

Si l’Impact connaît du succès en Ligue des champions, cela devrait aider à renflouer les coffres du club. Plus le tournoi avancera, plus l’engouement sera au rendez-vous et plus les foules augmenteront.

En 2019, Piatti gagnait 4,5M$ et devait en empocher 3M$ en 2020. Il y a donc là aussi une belle économie d’argent. Il serait surprenant de voir le club réinvestir la totalité de ce montant dans sa masse salariale dans les prochains mois.

Par ailleurs, selon les informations qui circulent, le club ferait aussi de belles économies cette année avec le salaire total de ses entraîneurs. Le groupe de Rémi Garde commandait de grosses rémunérations. Comme l’avait mentionné à l’époque Joey Saputo, le club venait de se payer un groupe «d’entraîneurs désignés».

Même si Thierry Henry a une énorme prestance, il n’est pas venu à Montréal seulement pour les dollars. Cela permet donc à l’Impact de faire de belles économies à ce niveau-là aussi.

Reste maintenant à voir si l’Impact peut demeurer compétitif en début de saison, suffisamment pour assurer de belles foules en Ligue des champions, mais aussi au Stade Sputo en saison régulière.

Nacho, c’était l’âme de ce club. Quand tu allais voir l’Impact, tu allais voir le club de Piatti jouer. C’est lui qui donnait le spectacle, c’est lui qui soulevait les foules.

Qui sera capable de véritablement prendre la place de vedette laissée par Nacho? Impossible de savoir, car en ce jour, aucun joueur de l’effectif actuel n’approche de près ou de loin son calibre.