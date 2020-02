Le Canadien battu 3-2: une pénalité de trop

En avant 2-0 après moins de deux minutes de jeu, lundi, le Canadien a vu les Coyotes de l’Arizona remonter à la marque et l’emporter 3-2 en temps réglementaire.

Une pénalité à Joel Armia à 17:37 de la troisième période – la 6e du match du Tricolore - a permis à Jakob Chychrun d’inscrire son 12e but de la saison avec une minute à faire au match.

Jake Evans, avec le premier but de sa carrière dans la Ligue nationale, et Brendan Gallagher (19e) avaient donné les devants 2-0 au Canadien (27-24-7, 61 points) après 1 :52 de jeu en première période

Mais Derek Stephan (9e), Taylor Hall (14e) et Chychrun (12e) ont toutefois fait basculer le match en faveur des Coyotes (28-23-7, 63 points).

Un premier pour Evans

Après avoir honoré Laurent Duvernay-Tardif des Chiefs de Kansas City en l'invitant à faire la mise en jeu protocolaire, le Canadien n'a pas perdu de temps.

Nate Thompson et Nick Cousins se sont lancés à l'assaut du filet adverse et c'est le jeune Jake Evans qui a touché la cible après 51 secondes de jeu, son premier dans la LNH. Même stratégie une minute plus tard: Brendan Gallagher a lancé au filet, son tir a été bloqué par Oliver Ekman-Larsson, mais Gallagher a poursuivi sur sa lancée et il a marqué lors de son tir suivant.

Le Canadien a ensuite fait un cadeau à ses adversaires: Jeff Petry et puis Carey Price, qui a laissé filer la rondelle, ont permis à Derek Stephan de réduire l'écart.

Occasions ratées

Une pénalité de quatre minutes à Ekman-Larsson pour bâton au visage de Nick Suzuki, puis une autre, décernée à Stephan ont placé le Canadien en supériorité d'un ou de deux hommes durant quatre minutes. Mais les Coyotes ont résisté à tous les assauts.

Phillip Danault a dû quitter le match en deuxième période après avoir été atteint au visage par une rondelle déviée, lorsqu'il était à l'embouchure du filet adverse. Il n'est pas revenu par la suite.

Après avoir joué avec le feu, le Canadien s'est brûlé quand il a concédé un - autre - surnombre. C'est Taylor Hall qui en a profité pour inscrire son 14e but de la saison.

Et les Coyotes, en avantage d'un homme, ont inscrit le but de la victoire en toute fin de match, s'inscrivant à la marque pour la première fois en six avantages numériques.