Canadien 2 Coyotes 2 (deuxième période)

Le Canadien de Montréal tente de remporter une quatrième victoire d'affilée, ce soir, face aux Coyotes de l’Arizona, «exploit» qu'il n'a pas réussi jusqu'ici cette saison.

Le Tricolore (27-23-7, 61 points), qui affronte une équipe avec la même fiche que lui, est à 5 points des Maple Leafs de Toronto et du troisième rang de la section Atlantique.

Un premier pour Evans

Après avoir honoré Laurent Duvernay-Tardif des Chiefs de Kansas City en l'invitant à faire la mise en jeu protocolaire, le Canadien n'a pas perdu de temps.

Nate Thompson et Nick Cousins se lancent à l'assaut du filet adverse et c'est le jeune Jake Evans qui touche la cible après 51 secondes de jeu, son premier dans la LNH. Même stratégie une minute plus tard: Brendan Gallagher lance au filet, son tir est bloqué par Oliver Ekman-Larsson, mais Gallagher poursuit sur sa lancée et il marque lors de son tir suivant. Deux buts dans les deux premières minutes de jeu.

Le Canadien fait ensuite un cadeau à ses adversaires: Jeff Petry et puis Carey Price, qui laisse filer la rondelle, permettent à Derek Stephan de réduire l'écart.

Occasions ratées

Une pénalité de quatre minutes à Ekman-Larsson pour bâton au visage de Nick Suzuki, puis une autre, décernée à Stephan. placent le Canadien en supériorité d'un ou de deux hommes durant quatre minutes. Mais les Coyotes résistent à tous les assauts. Que d'occasions ratées.

Après avoir joué avec le feu, le Canadien se brûle quand il donne un - autre - surnombre. C'est Taylor Hall qui en profite pour inscrire son 14e but de la saison.

Plus de détails à venir...