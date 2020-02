À Montréal, l'obsession de l'avenir gâche le moment présent

Il y a de la fébrilité dans l’air à Montréal par les temps qui courent, surtout lorsqu’il est question de rumeurs de transactions.

Le Canadien doit-il échanger Kovalchuk et Petry? L’Impact fait-il bien de laisser partir Piatti? Le Canadien doit-il continuer de tenter de faire les séries? L’Impact doit-il garder son meilleur joueur pour la Ligue des champions?

À ma grande surprise, dans chacun de ces cas, il y a une bonne partie des amateurs qui pensent à l’avenir des deux clubs et qui ne semblent pas du tout avoir d’intérêt pour le moment présent.

La faute aux Expos

Je mets un peu le blâme pour cette attitude sur les Expos. Ceux qui ont suivi Nos amours avant leur départ se sont fait constamment laver le cerveau. Le club n’avait pas d’argent pour payer ses joueurs et préférait continuer de laisser partir ses meilleurs athlètes dans le but d’aller en chercher des plus jeunes, des inconnus, qui coûtaient moins cher.

Cette façon de penser semble encore nous coller à la peau. Nous sommes tellement habitués de nous faire dire : ‘’Dans deux ou trois ans, dans le plan quinquennal, certains joueurs seront autonomes, d’autres auront des augmentations de salaire’’, qu’on ne savoure plus le moment présent.

On s’inquiète continuellement du plafond salarial et on se demande comment on va garder tous ces joueurs dans deux ans, et ce, même si depuis que la LNH possède un plafond salarial, aucune équipe n’a jamais été prise à la gorge n’étant pas capable de le respecter.

On s’interroge constamment à savoir lesquels des jeunes joueurs deviendront les bons joueurs de l’équipe dans trois ou quatre ans.

Toutes ces inquiétudes et toutes ces interrogations sont liées à l’avenir de nos équipes sportives et pendant ce temps-là, la triste réalité se poursuit : le Canadien a raté les séries à quatre reprises au cours des cinq dernières années et l’Impact a raté les séries trois années de suite.

Parfois, ça me fait penser à des gens qui ont travaillé toute leur vie pour mettre de l’argent de côté pour leur retraite, mais une fois retiré, au lieu d’en profiter, ils continuent de travailler et empiler de l’argent qu’ils ne dépenseront jamais.

On oublie le sens du sport

Les amateurs de sports de Montréal ont tellement entendu parler de reconstruction que lorsque le moment arrive, ils oublient l’objectif ultime du sport, soit de gagner et avoir du plaisir.

Ça fait longtemps que l’on n’a pas eu de plaisir à Montréal. Les Alouettes nous en ont donné un peu l’été dernier et immédiatement, ils sont redevenus une équipe sympathique.

L’Impact n’a rien donné d’intéressant à son public depuis trois ans, mis à part la Coupe des voyageurs l’été dernier. Nous voici à l’aube du début de la Ligue des champions - ce tournoi qui a laissé des souvenirs inoubliables aux amateurs de soccer en 2009 et 2015 - et voilà que les partisans sont prêts à mettre ce tournoi aux poubelles. On aime mieux penser aux renforts qu’emmèneront les jeunes que l’on aura en retour de Piatti. Peut-être pourront-ils aider l’équipe d’ici quelques années.

Est-ce moi qui suis dingue? N’est-ce pas pour des moments comme la Ligue des champions que l’on suit le sport, que l’on aime le sport? Comment se fait-il que tellement d’amateurs soient prêts à mettre de côté la LDC pour le futur de l’équipe? Ne serait-il pas plus intelligent de débuter le plan «futur» après le grand tournoi? Mais notre cervelle a tellement été programmée à penser à l’avenir que l’on oublie de pleinement savourer le moment présent.

Si le Canadien continue de gagner et s’approche d’une place en séries, ne serait-il pas mieux d’attendre avant de vendre la moitié du club? On sait tous très bien qu’une fois en séries, tout est possible dans la LNH. Et je vais vous en lancer une autre, le Canadien ne sacrifiera pas 2021 non plus, ils vont encore tenter de faire les séries.

La reconstruction ne doit pas être éternelle

Il y a des moments où la reconstruction est inévitable. Un club vieillissant peut avoir besoin de repartir à zéro, mais cela ne doit pas être coutume. On dirait qu’ici à Montréal, on n’a que cela en tête.

Combien de DG de la LNH aimeraient avoir dans leur alignement des joueurs comme Tatar, Gallagher, Danault, Drouin, Domi, Petry, Kovalchuk, Suzuki, Weber et Price. Et demandez-leur si avec ce noyau ils chercheraient à reconstruire.

De l’autre côté, Nacho Piatti, même à moins que 100% l’an dernier, a gagné le titre de joueur le plus utile du championnat canadien. Il y a cinq ans, avec un club plus faible que celui de cette année, il a traîné l’équipe à la finale de la LDC et à quelques minutes de la gagner. Avec Piatti, tout est possible!

Et pour ceux qui disent que Nacho n’a juste plus le goût d’être ici et qu’il risque de sous-performer, je dirais que Nacho a la tête ailleurs depuis l’an dernier déjà et cela ne l’a pas empêché de mener l’Impact à la Coupe des voyageurs.

Et en passant, les jeunes que San Lorenzo veut envoyer à Montréal ne semblent pas non plus très enthousiastes à l’idée de jouer pour le bleu-blanc-noir.

Et si l’Impact ratait les séries pendant encore deux ou trois ans? Si la Ligue des champions ne revenait que dans cinq ans encore? Regretterions-nous de ne pas avoir mordu à pleine dent dans celle-ci?

Poser la question, c’est y répondre.