Une 4e victoire de suite pour le Canadien?

Le Canadien de Montréal tentera de remporter une quatrième victoire de suite, lundi soir au Centre Bell, alors qu’il affronte les Coyotes de l’Arizona.

S’il inscrit ce quatrième gain consécutif, ce sera la première fois que le Tricolore réussit un tel exploit cette saison.

Un gros défi

Lundi soir, le Canadien (27-23-7; 61 points) affronte les Coyotes (27-23-7; 61 points), dont la fiche est identique à celle du CH. Les Coyotes se retrouvent au 19e rang de la LNH, alors que le CH est au 20e rang.

Comme le Canadien, les Coyotes sont dans une course serrée pour atteindre l’une des deux positions d’équipes repêchées. Ils ne sont qu’à un point des Flames de Calgary – 2e équipe repêchée dans l’Ouest - qui ont un match en main sur les Coyotes et à deux points des Flames de Winnipeg – 1re équipe repêchée de l’Ouest - qui ont le même nombre de matchs de disputé.

Pour sa part, avec ses plus récentes victoires, le Canadien est en cinquième position du classement pour les deux équipes repêchées de l’Est. Il est à six points des Hurricanes de la Floride et à sept points des Islanders de New York. Il faut toutefois noter que les Hurricanes ont deux matchs en main sur le CH et les Islanders en ont quatre.

Le Tricolore et les Coyotes ont donc besoin de tous les points qu’ils peuvent obtenir d’ici la fin de la saison et l’affrontement de ce soir entre les deux équipes sera âprement disputé.

Pas de changement de formation

Sans avoir été confirmée, la formation du Canadien ne devrait pas subir de modification en vue du match contre les Coyotes. Comme le dit l'adage, «on ne change pas une formation gagnante»!

Donc Carey Price sera fort probablement devant le filet des siens.

Quant à Paul Byron, il n'est toujours pas prêt pour effectuer un retour au jeu, mais il a accompagné l'équipe en Arizona où il patine avec ses coéquipiers lors des entraînements.

Le défenseur Shea Weber est pour sa part demeuré à Montréal. On en saura plus d'ici la fin de la présente semaine quant à la nature de sa blessure au bas du corps.

Semaine fort occupée

Après son duel contre les Coyotes, le Tricolore disputera trois autres matchs cette semaine. Mercredi, il sera à Boston pour y affronter les puissants Bruins.

Vendredi, le CH sera à Pittsburgh pour un match contre les Penguins, puis samedi, il sera de retour au Centre Bell pour recevoir la visite des Stars de Dallas.