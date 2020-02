Dossier Kovalchuk | Ray Lalonde dit ce qu'il ferait avec lui s'il dirigeait le Canadien

«Le Canadien a deux options: monte la valeur tout de suite et essaie de le renégocier pour l'échanger à une autre équipe qui cherche le petit morceau pour atteindre la Coupe Stanley ou garde-le, resigne-le, tu sais qu'il lui reste peu de temps en termes de productivité: un an ou deux maximum. Kovalchuk ne peut trop s'appuyer sur ses résultats récents. Lui, il peut s'appuyer sur le maintenant. L'option de le garder n'est même pas une question. Le Canadien a l'argent en banque, il pourrait lui donner deux ou trois millions pour un an. Dans le moment présent, Kovalchuk représente un attrait: les gens se déplacent pour le voir... Il a redonné espoir et lui, sur ses épaules, porte une équipe de jeunes qui ont besoin de quelqu'un vers lequel on peut regarder pour nous inspirer. Il fait tout ça pour 700 000$ pour une demi-saison...»