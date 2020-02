Match présaison | L'Impact est muselé à Orlando

«Je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Juste avant le but de Nani, nous avions le contrôle du match. On jouait bien et on arrivait à se trouver entre les lignes. C'était un peu difficile dans les 30 derniers mètres, mais on arrivait à s'installer dans leur camp et à tenir le ballon. Ce fut un peu plus difficile après leur but. Nous avons été un peu mieux en deuxième mi-temps. Les gars qui sont entrés sur le jeu ont bien fait et nous avons eu de bonnes chances avec le un contre un de Ballou et le poteau d'Urruti. Mais sur l'ensemble du match, on avance. Ça aurait mieux d'affirmer ça avec une victoire, mais je suis content de nos occasions de marquer.»