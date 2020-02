«On a trouvé le moyen de gagner un match fort important» -Claude Julien

«On devait gagner, car c’était comme un match sans lendemain pour nous, alors on est sorti et on a marqué un gros but grâce à Scandella et on a pu finir ça en surtemps! […] C’était agréable, mais je suis certain que les amateurs espéraient davantage de buts. Tout le monde était un peu nerveux et personne ne voulait faire d’erreur, mais en troisième nous avons ouvert la machine et joué de bien meilleure façon.»