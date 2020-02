Survol des équipes qui se qualifieront en séries

Pour la discussion du premier entracte, Martin McGuire et Dany Dubé ont abordé la course aux séries dans la LNH et les batailles à finir entre certaines équipes qui tenteront de se qualifier pour la danse du printemps d’ici la fin du calendrier régulier.

Tout d’abord dans l’Est, Dany suggère que Toronto et la Floride seront les deux candidates qui forceront leur place en séries. Et la Caroline est selon lui l’équipe qui complétera le portrait.

Les Islanders de New York pourraient toutefois causer une surprise selon Martin et il faudra surveiller les Blue Jackets de Columbus.

Dans l’Ouest, Dany est clairement impressionné par Vancouver et Martin apprécie grandement les performances de leur gardien Jacob Markström. Selon Dany, Nashville, Calgary ne prendront pas part à la danse du printemps et Winnipeg se qualifiera de justesse dans les équipes repêchées.