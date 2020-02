Kovalchuk tranche en prolongation pour le Tricolore

Ilya Kovalchuk a permis aux Canadiens de Montréal de se sauver avec la victoire en prolongation, au cours d'un match digne des séries éliminatoires contre les Maple Leafs de Toronto, samedi soir, avec un but important en début de période de période de surtemps, suite à une échappée de Nick Suzuki repoussée par le gardien Jack Campbell.

Après un beau moment où plusieurs jeunes ont été invités sur la glace pour participer à l’hymne national dans le cadre des célébrations «Le hockey est pour tout le monde», les deux équipes se mettent en marche et s’échangent les possessions de rondelle avec beaucoup d'intensité. Les Leafs obtiennent les meilleures occasions de marquer sans pour autant convertir ces occasions en but.

Dès le début de la deuxième période, Jonathan Drouin écope d’une punition de deux minutes qui mène son équipe en désavantage numérique et sur la séquence suivant Artturi Lehkonen est atteint par un lancer à une main et doit retraiter au vestiaire. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Xavier Ouellet de visiter l'infirmerie pour soigner une coupure près de l'oeil droit, mais contrairement à Lehkonen, Ouellet est rapidement de retour au banc des siens. Par chance, Lehkonen fait finalement de même un peu avant la fin de la deuxième période.

Il aura fallu attendre les premiers instants de la troisième période pour voir les Leafs prendre les devants alors que John Tavares trompe la vigilance de Carey Price d’un tir précis à sa droite. Toronto prend les devants 1 à 0.

Ceux qui croyaient que le Canadien allait alors lancer la serviette avaient tort, puisque le Québécois Marco Scandella profite de la fin de la troisième période pour inscrire son premier dans l’uniforme des Canadiens sur une passe de Xavier Ouellet et ainsi créer l’égalité avec à peine plus de 2:30 à jouer. On se dirige donc en prolongation pour une troisième rencontre d'affilée.

Et cette prolongation n'est pas vieille de deux minutes que Nick Suzuki obtient une échappée. Il se dirige fin seul devant le gardien des Leafs, mais ce dernier lui harponne la rondelle, sauf que passait aussi par là un certain Ilya Kovalchuk qui ne demandait pas un tel retour sur un plateau d'argent. Il n'a qu'à loger la rondelle dans une cage béante pour donner la victoire aux Canadiens.