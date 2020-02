Nouveau stade: la dernière carte pour forcer la main de Tampa

L’Office des consultations publiques doit dévoiler sous peu les résultats des conclusions de l’enquête menée l’automne dernier pour ce qui est du développement du bassin Peel dans le dossier du retour du baseball à Montréal.

On devrait avoir accès à cette information d’ici les prochaines semaines. Cela nous indiquera ce qui est proposé pour l’aménagement futur du site situé au sud du centre-ville.

Steven Bronfman doit mener ce projet à bon terme pour continuer de demeurer dans les bonnes grâces du commissaire du baseball majeur Rob Manfred. Une promesse de construction de stade serait la dernière carte dont Manfred aurait besoin pour pousser la ville de St. Petersburg au pied du mur. Exactement comme l’avait fait Washington lorsque les Expos ont officiellement quitté le Québec il y a plus de 15 ans.

Manfred a besoin de Bronfman pour donner le coup de grâce à Tampa ou les forcer à bouger.

Advenant la construction d’un stade bâti pour une demi-saison de baseball, il sera très important pour Bronfman de faire monter son parc avec l’idée qu’un jour, pas si lointain, ce stade servira à temps plein.

Il sera donc important de le concevoir d’avance avec l’idée qu’il aura besoin éventuellement utilisé durant la saison froide. Ça veut donc dire prévoir d’avance l’ajout d’un toit rétractable, ou des bancs chauffants qui éventuellement pourront être allumés, et une pelouse chauffée qui pourra résister au froid.

Une maquette risque même d’être dévoilée cette année et jamais on ne nous dira que cette alternative est prévue. Il faudra demeurer en ligne avec le baseball majeur publiquement et s’assurer que tout le monde affiche le même optimisme pour la garde partagée.

Mais nous savons tous que c’est un écran de fumée que malheureusement nous devrons traverser, avant de sentir l’odeur pure du gazon, un soir d’été à Montréalais dans notre nouveau stade au bord du canal.