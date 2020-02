La garde partagée au baseball: apprendre de Porto Rico

Le face-à-face entre le baseball majeur et la ville de St. Petersburg s’intensifie en Floride. Jeudi, le commissaire Rob Manfred a sorti ses canons pour tenter d’intimider une fois pour toutes le maire de la ville Rick Kriseman. Si nous étions à la boxe, nous serions le jour avant le combat, lorsque les deux boxeurs se font face, après la pesée.

Manfred a pompé ses biceps en espérant ébranler son adversaire une dernière fois avant de monter dans l’arène. Il est monté aux barricades pour annoncer que les 30 propriétaires étaient tous prêts à procéder à la garde partagée des Rays avec la ville de Montréal. Le bras de fer qui risque de se régler devant la justice est sur le point de débuter. En gros, on assiste à un face-à-face qui devra éventuellement faire un gagnant et la ville n’a pas le gros bout du bâton.

Pour résumer, la ville voudrait que les Rays s’entendent avec le maire pour faire construire un nouveau stade sur le même site de l’équipe, le Tropicana Field, le plus rapidement possible. De cette façon le projet de condos pourrait aussi débuter sur ce même site dans les meilleurs délais.

Kriseman a déjà indiqué que la ville n’était pas intéressée à un projet de garde partagée et qu’aucun stade ne serait construit dans ces conditions. Faute d’entente, la ville menace de forcer les Rays à demeurer dans le vieux stade jusqu’à la fin de la saison 2027.

Mais cette menace s’avère une coquille vide, car autant cela ferait mal aux Rays, autant cela mettrait des bâtons dans les roues de la ville qui veut débuter les travaux au plus tôt.

Sternberg, imperturbable

Le propriétaire des Rays Stuart Sternberg ne bronche pas, il n’a pas l’intention de bâtir un stade pour un club à temps plein à St. Petersburg. De plus, ayant des parts dans le projet immobilier, il bloque présentement le début des ouvrages. Sternberg ne mord pas à l’hameçon en se disant que la ville bluffe et qu’elle n’a rien à gagner en gardant les Rays dans le Tropicana Field jusqu’en 2027.

Les Rays et le baseball majeur espèrent voir la ville se montrer ouverte à négocier une rupture de bail, ce qui pour l’instant est hors de question pour Kriseman. En fait, selon l’entente, les Rays n’ont même pas le droit d’officiellement discuter avec les représentants de Montréal d'un déménagement complet ou partiel.

Les Rays offriraient sans doute leurs parts du projet immobilier en retour d’une rupture pure et simple du bail. Le problème, c’est que même si cette avenue semble juste pour les deux parties, cela signifierait aussi le départ du club. Kriseman ne désire pas avoir sur la conscience le départ du club, et n’espère pas non plus être, à tout jamais, le maire qui a laissé filer les Rays. En d’autres mots, il ne veut pas être la tête de Turc qu’a été ici Gérald Tremblay.

Plus le débat s’étire, plus les années passent et plus le rachat du bail se fait moins coûteux, le temps est donc un facteur qui joue contre Kriseman.

Peut-être commence-t-il à se résilier un peu? Sachant que la bataille est pratiquement perdue, Kriseman a lancé jeudi un tweet qui nous porte à croire qu’il commence à préparer le terrain publiquement pour un éventuel départ du club.