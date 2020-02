Sans filtre | Entrevue avec la boxeuse québécoise Kim Clavel

Auparavant avec Eye of the Tiger Management, la boxeuse de 155 centimètres (5 pieds et un pouce) a récemment signé un contrat de trois ans avec le Groupe Yvon Michel. «C'est une nouvelle association. J'aime la façon du GYM d'évaluer la suite de ma carrière.»

Clavel, 29 ans, a commencé sa carrière professionnelle en décembre 2017.

Elle remontera dans le ring le 21 mars. Elle sera la tête d'affiche du gala présenté au Casino de Montréal. Elle connaîtra son adversaire dans quelques jours.

En août, elle a décidé de mettre un terme à sa carrière d'infirmière, qui est une infirmière auxière. Elle a travaillé en géréatrie, aux soins palliatifs et aussi en maternité, son «dada».