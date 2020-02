Blessés, grippés: «Il va falloir que tout le monde prenne la relève» -Claude Julien

Gros match de Carey Price, but décisif de Jeff Petry en prolongation : en raison de l’absence de Shea Weber et d’autres joueurs non disponibles pour cause de blessure ou de grippe, le résultat du match contre les Ducks ressemblait à un scénario idéal pour Claude Julien.

« Il va falloir que tout le monde prenne un petit peu la relève », a confirmé l’entraîneur Claude Julien.