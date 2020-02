«Les équipes intéressées à Kovalchuk doivent avoir du leadership» M.-A. Godin

On risque encore de parler du dossier Ilya Kovalchuk lors des prochaines semaines, du moins, tant que le Canadien n’aura pas pris une décision ferme quant à l’avenir de son attaquant.

Pour Marc-Antoine Godin du site spécialisé The Athletic, il va falloir que les formations qui pourraient être intéressées par le Russe puissent lui offrir la même chose… qu’à Montréal.

« Il va falloir que le Canadien, d'abord, décide s’il l’échange ou non, et qu'il voie quel type d'offre il reçoit pour Kovalchuk avant de se compromettre auprès de lui. Le Canadien lui offre un rôle prédominant dans l'équipe. Il joue au sein des deux premiers trios et on lui donne du temps en avantage numérique. »