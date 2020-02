«On a fini fort» -Claude Julien

Ce qui aurait pu être une défaite honteuse s’est transformé en spectaculaire triomphe pour le Canadien de Montréal, mardi, au New Jersey.

Plutôt mauvais et pas chanceux – le but de Jesper Bratt – en première période, le Tricolore s’est trouvé des ailes après le but en désavantage numérique de Joel Armia.