Tour du chapeau: 698 buts pour Ovechkin

Un tour du chapeau d'Alexander Oveckin en troisième période a permis aux Capitals de Washington de l'emporter 4-2 contre les Kings de Los Angeles, mardi, et à leur capitaine de s'approcher à deux buts du plateau des 700 buts.

Ovechkin a créé l'égalité 2-2 à 6:10 en redirigeant un tir de T.J. Oshie, il a donné les devants aux Capitals quand il a poussé son retour de tir dans le but et il a ajouté le filet d'assurance dans un filet désert pour son 40e but de la saison et le 698e de sa carrière.

John Carlson a marqué l'autre but des vainqueurs, tandis que Jeff Carter y est allé d'un doublé pour les Kings.