«Hughes est extrêmement intelligent» -Alain Nasreddine

Hughes. Il est vrai, n’a pas encore atteint son plein développement pour ce qui est de sa charpente.

« C’est sûr que l’on aimerait qu’il ait 15 ou 20 livres de plus. Lui aussi. On va voir ça cet été. Mais sa rapidité est quand même un élément dangereux. Il a 18 ans et dans la LNH, tu joues tous les deux jours. Il n’a jamais joué 82 matchs. Plus lui, c’est une question d’adaptation. Il veut bien faire et il est extrêmement intelligent. »