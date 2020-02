Kovalchuk donne la victoire au Canadien en tirs de barrage

Ilya Kolvalchuk est venu hanter son ancienne équipe avec un but en tirs de barrage qui a permis au Canadien de Montréal de l’emporter 5-4, mardi, face aux Devils du New Jersey.

Kovalchuk, le seul à s’inscrire à la marque lors de la séance de tirs, a fait quelques feintes avant de décocher un tir précis à la gauche du gardien québécois Louis Domingue.

Joel Armia (14e), Nate Thompson (3e), Nick Cousins (8e) et Christian Folin (1er) ont touché la cible pour le Canadien (25-23-7, 57 points) en temps réglementaire.

Kyle Palmieri (18e et 19e), Miles Wood (8e) et Jesper Bratt (10e) ont inscrit les buts des Devils (18-24-10, 29 points).

Charlie Lindgren, qui remplaçait Carey Price, grippé, a remporté sa première victoire de la saison après avoir fait face à 24 tirs.

Le Canadien a bien failli l’emporter à la régulière à la suite du premier but de la saison de Folin à 9:35 de la troisième période qui plaçait alors le Tricolore en avant 4-3. Mais une pénalité pour avoir trop de joueurs sur la patinoire est venue hanter l'équipe de Claude Julien qui a vu Palmieri créer l’égalité avec 20 secondes à jouer à l’engagement.

Mauvais but

Le Canadien a dominé largement le début de la rencontre et il s'en est sorti sans casse lors d'un avantage numérique des Devils, mais de retour à cinq contre cinq, Miles Wood s'est moqué de Christian Folin et il a déjoué Lindgren d'un angle presque impossible. Mauvaise présence pour Folin. Mauvais but pour Lindgren.

Le gardien du Tricolore a été surpris en début de deuxième lorsque Kyle Palmieri a fait mouche en avantage d'un homme, à la suite d'une pénalité à Shea Weber. Une stratégie parfaitement orchestrée à la suite d'une mise en jeu dans le territoire du Canadien.

Les Devils en ont rajouté à quatre contre quatre... avec un peu de chance. Seul devant Lindgren à la suite d'un beau jeu, Jesper Bratt a raté complètement son tir qu'il tentait de diriger dans le haut du filet. Sauf que la rondelle qu'il a touchée avec le talon de son bâton a glissé doucement dans le filet, dans le sens contraire de la glissade de Lindgren qui n'avait aucune chance là-dessus. Quand ça va mal...

La remontée

Le Canadien a écopé d'une autre pénalité, mais cette fois, Joel Armia s'est échappé et il a inscrit le premier but des siens. Et le Tricolore a poursuivi sa remontée lorsque Nate Thompson, en coupant habilement vers le centre, a déjoué Domingue à 17:06.

Le Canadien a créé l'égalité en troisième lorsque Brett Kulak a servi une belle passe à Nick Cousins qui n'a pas raté son coup à cette distance.

Les hommes de Claude Julien ont continué à mettre de la pression et ils ont pris les devants à la suite d'un but de Folin, son premier de la saison.

Les Devils ont toutefois créé l'égalité avec 20 secondes à jouer à la période. Il ne restait qu'à Kovalchuk, l'ancienne vedette des Devils, à conclure.