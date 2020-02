«C’est le plus beau moment de ma vie et de loin» -Laurent Duvernay-Tardif

Les sentiments de fierté et d’accomplissement étaient palpables pour Laurent Duvernay-Tardif alors qu’il prenait pleinement conscience qu’il est dorénavant champion du Super Bowl après la rencontre que les Chiefs de Kansas City ont remporté par la marque de 31 à 20 contre les 49ers de San Francisco, dimanche soir à Miami.

Le Québécois est devenu le premier représentant de «La Belle Province» à soulever le Trophée Vince-Lombardi. Un exploit qui a demandé bons nombre de sacrifices pour ses proches et lui au fil des dernières années. Dr Duvernay-Tardif devient aussi le premier médecin à remporter le Super Bowl en tant que joueur actif.

Pour l’athlète, la remontée de son équipe au quatrième quart de même que la résilience et la force de caractère qu’a démontrée son quart-arrière Patrick Mahomes sont une grande source de fierté.

Le jour de ligne offensive a connu somme toute une bonne rencontre même s’il a forcé les arbitres à lancer le mouchoir à deux occasions, il peut toutefois se vanter d’avoir su protéger son quart-arrière de la meilleure façon possible avec ses coéquipiers au quatrième quart alors que l’unité offensive a su orchestrer une remontée de 21 points sans riposte pour se sauver avec la victoire.

Laurent a aussi pris la peine de remercier son entraîneur Andy Reed envers qui il a un immense respect et une profonde reconnaissance pour toute la confiance qu'il a placée en lui.

Grâce aux images obtenues par le Réseau des Sports et le journaliste Didier Orméjuste, il a été possible de capter la première accolade entre Laurent, sa conjointe et ses parents, tout juste après la rencontre. Un moment rempli d’émotions, de passion et de fierté qui n’a certainement laissé personne indifférent.

Le succès qu’il vit, il ne cesse de répéter qu’il souhaite le partager avec tous ceux et celles qui ont rendu le tout possible pour lui et dimanche soir, il a pu commencer à le faire avec sa garde rapprochée. Il a d’ailleurs été fort émotif lorsqu’il a parlé de ses proches au cours de sa conférence de presse alors qu’il a répondu entre autres aux questions de notre collègue Philippe Bonneville.

Les prochaines semaines serviront certainement à célébrer la grande victoire du numéro 76, mais on peut parier qu'il ne restera pas trop loin de sa tenue de médecin et de ses souliers d'entraînement.