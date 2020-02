Super Bowl LIV | Chiefs de Kansas City 10 - 49ers de San Francisco 10

Premier quart:

Les Chiefs reçoivent le ballon dès le début du premier quart. Patrick Mahomes a donc l’occasion de commencer la rencontre en possession du ballon. C’est parti! La première séquence à l’attaque n’est toutefois pas concluante pour les Chiefs et après un dégagement, San Francisco obtient alors à son tour sa première occasion à l’attaque.

Cette séquence se conclut sur un placement de 38 verges de Robbie Gould qui permet aux 49ers d’inscrire les trois premiers points de la rencontre.

À la suite d’une belle poussée offensive avec tout juste une minute à faire au premier quart les Chiefs se retrouvent à la porte des buts et Patrick Mahomes prend les choses en main et garde le ballon et court jusque dans la zone des buts. Les Chiefs prennent les devants 7 à 3 après le converti.