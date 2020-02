Laurent Duvernay-Tardif et les Chiefs sont champions du Super Bowl LIV

Avec seulement quelques secondes à faire au deuxième quart, les 49ers tentent une poussée sur une très longue passe de Garoppolo en direction de George Kittle, mais le jeu est finalement rappelé. La demie se termine avec une égalité de 10 à 10.

Spectacle de la mi-temps:

Le grand spectacle de la mi-temps nous offre la présence de Jennifer Lopez et de Shakira. C’est cette dernière qui entame le tout avec son grand succès «She Wolf», avant de poursuivre avec un clin d’œil à Led Zeppelin et d’enchaîner avec une multitude de styles musicaux différents. De quoi en mettre plein la vue à tous les amateurs de musique.

Lors de l’interprétation de sa chanson «Hips don’t lie», elle en profite d’ailleurs pour se lancer dans la foule, avant que J.Lo ne fasse son entrée sur scène avec son bon vieux succès «Jenny from the block». À son tour elle enflamme la foule! Le tour d’horizon musical se poursuit ensuite pour les amateurs de musique électronique avec une revisite de «Waiting for tonight» avant de transiter vers son succès «On the floor». Une chorale vient ensuite entreprendre «Let’s get loud» avec un clin d’œil au thème de «Born in the USA».

Les deux chanteuses se retrouvent finalement pour interpréter «Wakka Wakka» de Shakira avant de conclure avec un numéro de danse latine dès plus exaltant! Un spectacle de la mi-temps qui aura tiré dans toutes les directions, afin de faire oublier l’édition précédente et qui aura assurément survolté la foule présente au Hard Rock Stadium.