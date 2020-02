«Nous avons fait des erreurs qui se sont avérées coûteuses» - Claude Julien

«Ils jouent bien en unité de cinq. Ils trouvent toujours un joueur libre. C’est très difficile de joueur contre eux. C’est frustrant, spécialement à ce moment-ci de la saison ou nous tentons de rester en vie et de garder le moral dans le vestiaire, mais nous devons jouer plus serré contre des équipes comme Columbus. C’est vraiment du hockey de série éliminatoire, et je crois que c’est ce que nous verrons pour les quelques matchs qu’il reste à la saison»