Plusieurs équipes dans l'Est repêchent mieux que les Canadiens

«Ce que ça nous donne comme information présentement, c’est qu’il y a des équipes dans l’association des Canadiens dont, Ottawa, New York, Washington, Buffalo, Boston et Pittsburgh, qui vont bénéficier, en plus de ce qu’il se passe dans la ligue nationale, de jeunes joueurs qui vont frapper à la porte rapidement. Ça nous dit à quel point il faut repêcher pour réussir à avoir une relève qui est intéressante».