«Je ne serais pas ici si ce n'était de Sasha » -Laurent Duvernay-Tardif

« Sasha, ce qui est beau, c’est qu’on est capables d’avoir une relation d’affaires et une relation d’amitié, note Duvernay-Tardif. On s’appelle pratiquement chaque jour pour gérer des trucs, mais on prend du temps pour avoir du plaisir ensemble, entre amis. On s’est rendu compte avec les années que c’est vraiment important de garder ça. »