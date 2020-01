Kotkaniemi retranché:«Ses blessures l'ont vraiment ralenti» -Claude Julien

Pour la première fois de la saison, l’attaquant Jesperi Kotkaniemi a raté un match sans avoir été victime d’une blessure.

Pressé de questions après la rencontre, Claude Julien a relativisé le retrait de son jeune attaquant de 19 ans.

« On vise pour gagner. On essaie de se remettre dans la course (aux séries). On va tout donner. Alors, tu dois y aller avec tes meilleurs joueurs.

« Ce n’est pas que Kotkaniemi n’est pas un bon joueur, mais il a de la difficulté. Ses blessures l’ont vraiment ralenti cette saison. On parle de la guigne de la deuxième année, il a eu deux blessures… Il n’a pas trouvé son élan, encore.