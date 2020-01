Canadien 2 Sabres 1 (deuxième période)

Brendan Gallagher est de retour au jeu ce soir pour le Canadien de Montréal qui fait escale à Buffalo pour y affronter les Sabres.

Le Tricolore (22-22-7, 51 points) et les Sabres (22-21-7, 51 points) sont essentiellement au coude-à-coude dans la course pour les séries éliminatoires.

Jesperi Kotkaniemi a été laissé de côté par Claude Julien. Carey Price et Carter Hutton sont les gardiens en présence.

Début atroce

Début de match atroce pour le Canadien. Après six minutes de jeu, les hommes de Claude Julien n'ont toujours pas dirigé un seul tir au but. Durant cette sixième minute, Joel Armia écope d'une pénalité. Et à 7:11, Jack Eichel inscrit son 30e but de la saison...

Le Canadien ne perd pas de temps à créer l'égalité en début de deuxième période. Armia se fait pardonner sa pénalité en première en refilant la rondelle à Ilya Kovalchuk qui touche la cible.

Gallagher donne l'avant aux siens en acceptant une passe de Tatar à l'embouchure du filet. Une petite feinte et le tour est joué.

Plus de détails à venir...