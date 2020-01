Brendan Gallagher revient et mène le Canadien à la victoire

Brendan Gallagher a souligné son retour au jeu avec le but de la victoire, jeudi, lorsque le Canadien de Montréal l’a emporté 3-1 contre les Sabres, à Buffalo.

Gallagher a touché la cible à 3:05 de la troisième période quand il a été bien servi par Tomas Tatar.

Outre Gallagher (16e), Ilya Kovalchuk (8e) et Tatar (18e) – dans un filet désert – ont touché la cible pour le Canadien (23-22-7, 53 points) qui devance ainsi les Sabres (22-22-7, 51 points) au classement de l’Association de l’Est de la LNH.

Nick Suzuki a récolté son 30e point de la saison durant la rencontre. Carey Price a repoussé 20 des 21 rondelles dirigées vers lui. Carter Hutton a fait face à 29 tirs.

Jack Eichel (30e) a atteint le plateau des 30 buts pour la première fois de sa carrière en inscrivant le seul but de l’équipe locale qui portait son uniforme blanc commémoratif des 50 ans de la naissance de l’équipe.

Début amorphe

Le Canadien est complètement amorphe en début de match. Après six minutes de jeu, les hommes de Claude Julien n'ont toujours pas dirigé un seul tir au but sur le gardien Carter Hutton. Durant cette sixième minute, Joel Armia écope d'une pénalité. Et à 7:11, Jack Eichel inscrit son 30e but de la saison à la suite d'une belle pièce de jeu collective.

Le Canadien ne perd pas de temps à créer l'égalité en début de deuxième période. Armia se fait pardonner sa pénalité en première période en refilant la rondelle à Ilya Kovalchuk qui touche la cible dans le haut du filet.

Gallagher donne finalement l'avance aux siens moins de trois minutes plus tard en acceptant une passe de Tatar à l'embouchure du filet. Une petite feinte et le tour était joué. Tatar a complété dans un filet désert en fin de troisième période.