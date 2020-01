Retraite?:«J'ai trop d'excitation, de fébrilité et d'adrénaline sur le terrain» -LDT

Laurent Duvernay-Tardif à la retraite? Du moins, à la retraite en qualité de joueur de football? Ce n'est pas demain la veille si l'on se fie aux propos du garde des Chiefs de Kansas City.

« Je me prépare pour LE plus grand match. Après ça, on verra. Le football étant ce qu'il est, je pense qu'à chaque fin de saison tu as ce questionnement-là. Les contrats ne sont pas nécessairement garantis, etc.. Mais pour l'instant, je me concentre à 100 pour cent sur le match qui s'en vient.