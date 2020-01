Alouettes: les entraîneurs gonflés à bloc

Bolduc prend donc du galon chez les Alouettes, lui qui occupait un rôle beaucoup plus effacé à son arrivée à Montréal depuis l’Université Sherbrooke.

« Je n’ai aucun complexe. Je ne suis plus le francophone de service, mais je connais mon rôle. C’est sûr que là je m’approche véritablement du rôle d’entraineur en chef. Si ça arrive ici, ce sera dans quelques années quand mon contrat viendra à terme. Mais je ne fermerai jamais la porte à la possibilité de devenir entraineur un jour, que ce soit dans la LCF ou dans les rangs universitaires. »

Selon Luc Brodeur-Jourdain, ça prend du temps se rendre au plus haut poste.

« Ça prend de l’expérience et des années de travail. Ça peut arriver plus vite pour certains, mais André s’y prend de la bonne façon. Il a tout vu et continue d’apprendre tous les détails du jeu qui ne sont pas évident aux yeux de tous. »

En parlant de Brodeur-Jourdain, il s’occupera de la ligue à l’attaque des Alouettes, lui qui en sera à une première année complète en tant qu’instructeur.