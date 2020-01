«Je ne serais pas surpris de voir les Capitals remporter la coupe» -Mario Tremblay

On a beau se dire que le Canadien de Montréal n’a vraiment pas aidé sa cause, lundi, contre les Capitals de Washington, force est d’admettre que les deux équipes de l’Association de l’Est de la LNH sont quelque peu aux antipodes présentement.

Un but accordé la suite d’un – autre – pénalité inutile de Max Domi, un but inscrit dans son filet par Jeff Petry et une perte de possession de la rondelle de Shea Weber ont mené aux trois buts des Capitals qui ont effacé un déficit de 1-0 pour une avance de 3-1.

« Je n’ai pas été surpris de voir Washington gagner le match », a noté Mario Tremblay au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

« Le Canadien n’est tout simplement pas assez fort pour affronter les Capitals de Washington. Il n’y avait même pas (Alexander) Ovechkin dans l’alignement! »