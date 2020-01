MLS | La convention collective expire vendredi!

C’est un secret bien gardé, mais la convention collective de la MLS expire vendredi soir à minuit. Les propriétaires et les joueurs sont d’ailleurs en pleine négociation cette semaine pour tenter de trouver un terrain d’entente.

La bonne nouvelle, c’est que la MLS et l'association des joueurs sont en discussion depuis un an et demi. Et selon des joueurs influents comme Dax McCarty et Evan Bush, les négociations sont positives. Il n’est pas clair si une entente surviendra d’ici vendredi soir, mais selon Bush, si les discussions continuent d’aller dans le bon sens, il n’y a pas de raison de voir les joueurs quitter les camps samedi.

Il serait donc surprenant qu'on en arrive là, à moins d’un revirement de situation drastique. C’est la bonne nouvelle pour les partisans.

McCarty a indiqué à Forbes que le ton est beaucoup plus cordial qu’il y a cinq ans. Les joueurs se sentent un peu plus respectés, eux qui affirment être mieux préparés que jamais.

Toujours selon McCarty, une des choses que les joueurs désirent le plus est de mieux répartir l’argent disponible aux joueurs.

« On le voit avec le TAM et le GAM, il y a de l’argent de disponible, mais une grosse portion des sous se retrouve dans les poches des joueurs étrangers. Les joueurs locaux méritent autant leur salaire que les autres. »

Il n’est pas rare de voir des joueurs arriver d’Europe et empocher des salaires de plus d’un million de dollars, alors que certains joueurs locaux, parfois aussi performants, doivent se contenter de quelques centaines de milliers de dollars au plus.

Assisterons-nous donc à l’élimination complète de l’argent d’allocation générale et ciblée? Ce ne sont pas les partisans qui s’en plaindraient. Le TAM et le GAM s’avèrent des outils de travail de la convention qui demeurent très abstraits aux yeux des partisans qui la plupart du temps s’y perdent.

Atteindre l’autonomie plus rapidement