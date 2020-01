Le Canadien se tire dans le pied et s'incline 4-2

À force de se tirer dans le pied, le Canadien de Montréal s’est incliné 4-2, lundi, au Centre Bell, à son retour au jeu après la pause du match des étoiles.

Un but accordé en désavantage numérique à la suite d’une pénalité inutile, une rondelle déviée dans son propre filet et un but encaissé après une erreur en défensive : les joueurs du Canadien (22-22-7, 51 points) ont rivalisé d’ingéniosité afin de permettre aux Capitals (34-11-5, 73 points) de les rejoindre et de les dépasser à la marque.

Jeff Petry avait lancé les siens en avant 1-0 avec son 7e but de la saison après seulement 1 :55 de jeu, mais Tom Wilson (15e), en avantage d’un homme, Travis Boyd (3e), lorsque Petry a poussé la rondelle dans son filet, et Jakub Vrana, après une perte de possession de Shea Weber, ont placé les Capitals en avant pour de bon.

Dale Weise, lors du 500e match de sa carrière, a redonné espoir à ses coéquipiers et aux partisans en inscrivant son premier but de la saison à 7 :30 de la troisième période, mais ce fut trop peu, trop tard.

Nicklas Backstrom a complété dans un filet désert.

Petry frappe tôt

Il ne faut pas deux minutes pour voir le Canadien prendre les devants. Tomas Tatar contrôle la rondelle, il ralentit le jeu en entrant dans la zone des Capitals et sa passe du revers rejoint Jeff Petry qui s'était avancé pour soutenir l'attaque. Le défenseur glisse la rondelle sous Braden Holtby.

Une pénalité à Max Domi en fin de période mène au 15e but de la saison de Tom Wilson en avantage d'un homme.

Jeff Petry fait un cadeau aux Capitals en début de deuxième période en poussant avec son patin une rondelle derrière Carey Price. On accorde le but à Travis Boyd à 2:03.

Les Capitals en ajoutent un autre avant la fin de l'engagement. Shea Weber perd le contrôle de la rondelle dans le coin droit et Evgeny Kuznetsov, allongé sur la patinoire, trouve le moyen de centrer le disque, ce qui mène au but de Jakub Vrana.

Dale Weise, lors du 500e match de sa carrière, trompe Holtby à 7:30 pour son premier but de la saison. Il ranime ainsi les spectateurs.

Nicklas Backstrom met un terme au match lorqu'il marque dans un filet désert.