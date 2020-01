Impact | Des doublures à chaque position

Dans les buts, il n’y a pas trop de discussion. Avec James Pantemis, qui devrait être prêté à une équipe de la CPL, Evan Bush et Clément Diop vont se partager le travail.

Sur la ligne défensive, de gauche à droite, Jukka Raitala, Rudy Camacho, Rod Fanni et Zachary Brault-Guillard devraient être les partants. Derrière eux, dans le même ordre, on devrait retrouver Jorge Corrales, Karifa Yao, Joël Waterman et Clément Bayiha.

Notons que le couteau suisse Raitala peut aussi jouer en charnière centrale et comme latéral droit au besoin.

Les deux seuls véritables milieux à caractère défensif dans l’équipe sont Samuel Piette et Shamit Shome, qui pourraient aussi jouer ensemble sur le 11 partant, en fonction de l’adversaire.

Les milieux Saphir Taïder et Steeven Saba (invité au camp) pourraient patrouiller le flanc gauche, tandis que de l’autre côté on retrouverait trois options: Orji Okwonkwo, Romell Quioto et Jean-Yves Ballou Tabla.

Il semble qu’Okwonkwo pourrait être converti en attaquant cette saison, avec les minces options en pointe que représentent Anthony Jackson-Hamel et Maxi Urruti. Ceci permettrait à un joueur comme Romell Quioto d’être partant sur le flanc droit.

À la position 10, l’Impact compte sur une valeur sûre en Bojan, qui peut aussi jouer en 9 ou 9 ½. Il sera secondé par les jeunes Mathieu Choinière et Amar Sejdic.

Sur l’aile gauche, on retrouve bien sûr Ignacio Piatti, avec Lassi Lappalainen derrière lui. Le finlandais est aussi capable de jouer sur l’aile droite au besoin.

Il ne serait pas impossible non plus que Piatti prenne des minutes comme attaquant de pointe à l’occasion, dans le but de ménager un peu se tâches défensives.

Par ailleurs, l'Impact dispute un premier match préparatoire mardi 15h face au DC United.