L'ancienne vedette de la NBA Kobe Bryant perd la vie

L'ex-joueur de basketball Kobe Bryant est décédé dans un écrasement d'hélicoptère survenu dimanche en Californie aux États-Unis.

L'ancienne vedette de la NBA prenait place dans un appareil avec au moins trois autres personnes à Calabasas, dans le comté de Los Angeles lorsqu'un feu aurait causé l'écrasement de l'appareil.

Cinq personnes d'ailleurs auraient péri dans l'écrasement.

Kobe Bryant a remporté cinq trophées championnat dans la NBA en 20 ans de carrière dans la ligue et a été nommé le joueur le plus utile en finale à deux occasions en plus de remporter le titre de joueur le plus utile à son équipe en 2008.

Selon le site TMZ, sa fille Gianna de 13 ans aurait été avec lui à bord de l'appareil et n'aurait pas survécu elle non plus.

Il laisserait donc dans le deuil sa femme Vanessa et ses quatre filles: Natalia et Bianca de même que la toute petite Capri qui est née en juin dernier.