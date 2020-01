L'homme de football Marc Santerre propose le livre «Un coach parmi des héros»

«Il est possible que les gens aient peur. C’est normal. C’est un peu effrayant de savoir que les contacts multiples à la tête peuvent provoquer des pathologies importantes. Ce serait toutefois dommage que les gens cessent de jouer ou de regarder le football. Il faut simplement encadrer le sport. Le football ne doit pas être joué à un trop jeune âge. Dans les séances d'entraînement, on doit mettre l’accent sur l’exécution et non sur les contacts physiques. Les entraîneurs ont changé leur approche. Ils minimisent la violence. Le football permet à certains joueurs de canaliser leur agressivité intérieure dans quelque chose de positif… Je connais des jeunes qui ont déversé leur trop-plein dans le football. À l’extérieur du terrain, c’était fini.»