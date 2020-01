Match des étoiles | Feux d'artifice au programme

Après le concours d’habiletés vendredi, c’est l’occasion pour les joueurs étoiles de la LNH de prendre part aux rencontres de cette classique annuelle samedi soir.

Trois duels d'une durée de vingt minutes sont prévus pour la confrontation. Le premier oppose les divisions atlantique et métropolitaine, tandis que le second opposera les joueurs de la division centrale et de la division pacifique.

La confrontation finale du Match des étoiles opposera les deux équipes gagnantes et l'équipe victorieuse méritera une cagnotte d'un million de dollars.

Les rencontres se déroulent à trois contre trois.

L'Atlantique contre la Métropolitaine

Dès la première minute de la rencontre, la formation de l’Atlantique s’inscrit au pointage. David Pastrnak tout d’abord, puis sur la séquence suivante, Shea Weber inscrit le deuxième de son équipe.

La division Métropolitaine réplique grâce à John Carlson un peu avant la mi-période. Nico Hischier fait ensuite tout le travail à partir de la ligne bleue et se dirige avec le disque vers le gardien Frederik Andersen qu’il déjoue habilement. L’égalité est créée 2 à 2.

T.J. Oshie permet ensuite à la division Métropolitaine de prendre les devants grâce à un tir précis dans la lucarne qui bat Andersen et Seth Jones a ensuite tout le temps pour déjoué le gardien de l’Atlantique et il donne une avance de 4 à 2 à son équipe.

Anthony Duclair réplique toutefois immédiatement pour l’Atlantique et quelques instants plus tard, David Pastrnak inscrit son deuxième du match pour créer à nouveau l’égalité 4 à 4 en fin de première période.

Nico Hischier redonne ensuite les devants 5 à 4 à la Métropolitaine avec son deuxième de la rencontre sur une belle manœuvre en deuxième période.

Jonathan Huberdeau en profite ensuite pour créer l’égalité 5 à 5 lorsqu’il reçoit le disque devant Tristan Jarry qu’il déjoue en vitesse. Et Victor Hedman et Anthony Duclair poussent l'Atlantique en avant quelques instants plus tard. 7 à 5 pour l'équipe de Shea Weber.

Plus de détails à venir...



Les formations des étoiles:

Division Atlantique

Attaquants: David Pastrnak, BOS - Tyler Bertuzzi, DET - Anthony Duclair, OTT - Jack Eichel, BUF - Jonathan Huberdeau, FLA - Mitch Marner, TOR - Brady Tkachuk, OTT

Défenseurs: Victor Hedman, TBL - Shea Weber, MTL

Gardiens: Frederik Andersen, TOR - Andrei Vasilevskiy, TBL



Division Métropolitaine

Attaquants: Mathew Barzal, NYI - Nico Hischier, NJD - Travis Konecny, PHI - Chris Kreider, NYR - T.J. Oshie, WSH

Défenseurs: Kris Letang, PIT - John Carlson, WSH - Seth Jones, CBJ - Jaccob Slavin, CAR

Gardiens: Braden Holtby, WSH - Tristan Jarry, PIT



Division Centrale

Attaquants: Nathan MacKinnon, COL - Patrick Kane, CHI - Ryan O'Reilly, STL - David Perron, STL - Mark Scheifele, WPG - Tyler Seguin, DAL - Eric Staal, MIN

Défenseurs: Roman Josi, NSH - Alex Pietrangelo, STL

Gardiens: Jordan Binnington, STL - Connor Hellebuyck, WPG



Division pacifique

Attaquants: Connor McDavid, EDM - Leon Draisaitl, EDM - Tomas Hertl, SJS - Anze Kopitar, LAK - Max Pacioretty, VGK - Elias Pettersson, VAN - Matthew Tkachuk, CGY

Défenseurs: Mark Giordano, CGY - Quinn Hughes, VAN

Gardiens: Jacob Markstrom, VAN - David Rittich, CGY