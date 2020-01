Impact de Montréal | Retour confirmé pour Zachary Brault-Guillard

Né en Haïti et adopté par un père québécois et une mère française, Brault-Guillard a grandi à Montréal jusqu'à l'âge de sept ans avant de déménager en France. Il est notamment passé par les clubs Lagnieu et Ain Sud, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, avant de faire son entrée à l'académie de l'Olympique Lyonnais au sein des U13.