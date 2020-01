Place au Match des étoiles de la LNH

Le 65e Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH) se déroulera au Enterprise Center de St. Louis, ce samedi soir, dès 20 h.

C'est la troisième fois que la ville des Blues est l’hôte du Match des étoiles. Les autres parties avaient eu lieu en 1970 et en 1988.

Rappelons que le capitaine des Canadiens de Montréal, Shea Weber, participera à l'événement. Il est le seul représentant de son équipe au Match des étoiles.

Vendredi soir, Weber a décoché le tir le plus puissant lors du concours d’habiletés.

Le défenseur de 34 ans a jusqu'à maintenant récolté 12 buts et 21 mentions d'aide en 50 matchs.

Les membres de l’équipe gagnante de la finale (disputée vers 22h15) remporteront un million $ américains.

Trois parties

La structure du Match des étoiles prévoit trois duels d'une durée de vingt minutes chacun. Le premier match (dès 20h15) oppose les équipes des deux divisions de l'Association de l'Ouest : la division Centrale et la division Pacifique. La seconde partie (dès 21h15) oppose les deux équipes des divisions de l'Association de l'Est : la division Métropolitaine et la division Atlantique.

La confrontation finale du Match des étoiles (dès 22h15) oppose la division gagnante de chaque partie, les étoiles de l'Est contre les étoiles de l'Ouest.

Les matchs se jouent à trois contre trois. Chacune des équipes doit contenir six attaquants, trois défenseurs et deux gardiens. Les 31 franchises de la LNH doivent être représentées par au moins un joueur.

Les équipes

Division Atlantique

A David Pastrnak, BOS (2e présence) -- capitaine

A Tyler Bertuzzi, DET (1re)

A Anthony Duclair, OTT (1re)

A Jack Eichel, BUF (3e)

A Jonathan Huberdeau, FLA (1re)

A Mitchell Marner, TOR (1re)

A Brady Tkachuk, OTT (1re)

D Victor Hedman, TBL (3e)

D Shea Weber, MTL (7e)

G Frederik Andersen, TOR (1re)

G Andrei Vasilevskiy, TBL (3e)

Division Métropolitaine

D Kris Letang, PIT (6e présence) - capitaine

A Mathew Barzal, NYI (2e)

A Nico Hischier, NJD (1re)

A Travis Konecny, PHI (1re)

A Chris Kreider, NYR (1re)

A T.J. Oshie, WSH (1re)

D John Carlson, WSH (2e)

D Seth Jones, CBJ (3e)

D Jaccob Slavin, CAR (1re)

G Braden Holtby, WSH (5e)

G Tristan Jarry, PIT (1re)

Division Centrale

A Nathan MacKinnon, COL (4e présence) - capitaine

A Patrick Kane, CHI (9e)

A Ryan O'Reilly, STL (3e)

A David Perron, STL (1re)

A Mark Scheifele, WPG (2e)

A Tyler Seguin, DAL (6e)

A Eric Staal, MIN (6e)

D Roman Josi, NSH (3e)

D Alex Pietrangelo, STL (2e)

G Jordan Binnington, STL (1re)

G Connor Hellebuyck, WPG (2e)

Division Pacifique

A Connor McDavid, EDM (4e présence) - capitaine

A Leon Draisaitl, EDM (2e)

A Tomas Hertl, SJS (1re)

A Anze Kopitar, LAK (5e)

A Max Pacioretty, VGK (1re)

A Elias Pettersson, VAN (2e)

A Matthew Tkachuk, CGY (1re)

D Mark Giordano, CGY (3e)

D Quinn Hughes, VAN (1re)

G Jacob Markstrom, VAN (1re)

G David Rittich, CGY (1re)

A = attaquant

D = défenseur

G = gardien

=> Cet article a été écrit avec l'aide des informations contenus sur le site internet de la LNH.