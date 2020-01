Impact de Montréal | La structure commence à prendre forme

Une des critiques qu’essuyait souvent l’Impact depuis ses débuts en MLS était le manque de structure. Ce n’était pas tant la compétence des personnes embauchées, mais plus la clarté de qui faisait quoi exactement? Il n’était pas toujours clair qui était le patron de qui, et qui se rapportait exactement à qui.

Il devenait difficile pour les partisans et les médias d’identifier exactement où le bât blessait lorsque certaines situations ne fonctionnaient pas. Mais aujourd’hui, pour la première fois, il semble y avoir une colonne vertébrale claire pour le club, un élément primordial pour toute organisation sportive professionnelle de haut niveau.

Joey Saputo semble vraiment avoir pris un pas de recul ces derniers mois, laissant la place à son nouveau président Kevin Gilmore. Globalement, on peut dire que la première année de travail de Gilmore a été un succès.

On peut noter entre autres l’embauche d’un Patrick Leduc, une entente de travail avec Soccer Québec, l’entente avec la ville pour les taxes municipales, un calendrier 2020 beaucoup plus logique que celui de 2019, une qualification à la Ligue des champions et une transparence plus claire, notamment dans le dossier Piatti et son année d’option.

On doit aussi parler de l’arrivée d’Olivier Renard qui a déjà démontré qu’il travaille comme un professionnel. C’est un homme sérieux qui est capable de régler de gros dossiers sans être infiltré. On n’a qu’à penser à l’embauche de Thierry Henry, qui s’est faite derrière des portes closes, dont les détails n’ont jamais coulé.

Renard semble avoir une vision pour le club et ça va passer par la jeunesse. Que l’on soit d’accord ou non avec le «timing» de cette transition, au moins elle a le mérite d’être claire. On semble savoir où on s’en va et comment s’y rendre. C’est un aspect important aux yeux des partisans qui veulent avoir l’heure juste sur la direction que prend leur club.

Si on descend au niveau du terrain, l’arrivée de Thierry Henry change tout. C’est un coup de circuit! Encore cette semaine il a fait la une du journal l’Équipe en France. La notoriété mondiale de l’Impact est assurée, tant et aussi longtemps qu’Henry sera en poste. Cela ne garantit pas les victoires sur le terrain, mais donnons la chance au coureur.

Henry a décidé de s’entourer de gars d’ici qui connaissent le tabac, le club et la ligue. C’est rafraîchissant de voir qu’Henry fait confiance à des gars comme Patrice Bernier et Wilfried Nancy. Cela me prouve qu’il n’arrive pas ici avec le sentiment de tout connaître et il valorise les qualités de nos meilleures têtes de soccer.

Renard a fait de même avec Vassili Cremanzidis, un mariage qui semble bien fonctionner. D’ailleurs le jeune québécois est récemment officiellement devenu l’assistant au directeur technique.

Ça, c’est sans compter la structure mise en place à Bologne avec, à son sommet, Walter Sabatini, une des têtes de soccer les plus respectées en Italie et en Europe. Son équipe de dépisteurs a déjà assuré à l’Impact l’arrivée de joueurs importants comme Bojan Krkic, Lassi Lappalainen et Orji Okwonkwo.

Des projets à venir

La colonne vertébrale du club est donc bien présente, on la voit, on la comprend, c’est tangible. Il n’y a pas d’ambiguïté.

Gilmore aura encore d’autres gros chats à fouetter dans les deux prochaines années. Doter l’Impact d’un club réserve et surtout: que fait-on avec le Stade Saputo?

Le club doit prendre d’importantes décisions dans les prochaines années concernant son stade. Doit-il être doté d’un terrain chauffant, doit-il être aménagé pour l'hiver, la toiture doit-elle être agrandie, doit-on ajouter des loges ou le club devrait-il tout simplement se chercher un nouveau stade, pour tenter de compétitionner avec les autres clubs de la MLS et leurs stades ultramodernes.

Comme l’expliquait Gilmore sur nos ondes cette semaine, on ne peut pas courir avant de marcher. Tous ces dossiers éventuellement seront étudiés. Mais au moins, on voit que depuis un an, l’Impact marche et avance à un bon rythme, ce qui s’avère de très bon augure pour l’avenir.