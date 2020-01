« Thierry Henry va nous faire vivre de grands moments » - Kevin Gilmore

« J’ai toujours dit que c’est un club qui avait un manque identité. Un nouvel entraîneur venait et on changeait plusieurs joueurs pour l’accommoder. Dans le passé, ces personnes ont souvent joué, presque, un rôle d’entraîneur et directeur sportif à la fois. L’an passé, on pouvait dire : eux, ce sont les joueurs de Nick De Santis, eux, d’Adam Braz, eux, de Rémi Garde. C’était un mix. Au lieu de dire : ça, ce sont les joueurs de l’Impact. »