L’arrivée d’Henry change tout pour Jackson

On dirait qu’à la fin de chaque saison depuis deux ans, on se dit que c’est peut-être la fin pour Anthony Jackson-Hamel avec l’Impact de Montréal. C’est assez clair que si Rémi Garde était toujours l’entraîneur du onze montréalais, Jackson ne serait plus ici aujourd’hui.

La relation tendue entre les deux hommes a été longuement documentée dans les deux dernières années.

Lorsque le club a décidé de décliner son option, Jackson était libre de se trouver une autre équipe. Mais lorsque ce dernier s’est retiré du processus de ballottage, on s’est dit que les deux clans devaient être en discussion. Quelques jours plus tard, le club annonçait une nouvelle entente avec l’attaquant québécois.

Cette décision prise par le clan Jackson a été influencée par une seule chose: sa rencontre avec le nouvel entraîneur Thierry Henry.