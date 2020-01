«Jamais je ne me serais douté de la NFL» -Tony Iadeluca, entraîneur de LDT

Iadeluca a vu Duvernay-Tardif jouer des deux côtés du ballon (attaque et défense), « mais on sait que les joueurs les plus difficiles à trouver sont ceux de la ligne offensive. À la fin de la saison, je lui avais suggéré, s’il voulait jouer au football universitaire, que sa position c’était OL et non pas DL.