«Kotkaniemi va jouer dans le top 6» -Benoît Brunet

Tout le monde s’entend qu’au nombre des déceptions chez le Canadien de Montréal depuis le début de la saison, la tenue de Jesperi Kotkaniemi est du nombre.

Personne ne s’attendait à voir le jeune Finlandais inscrire 40 buts, mais après une saison de 34 points (11 buts et 23 mentions d’aide) en 79 matchs en 2018-2019, espérer une campagne d’une quarantaine de points était fort légitime.

Ce ne sera pas le cas.

En 35 matchs jusqu’ici, le jeune homme a inscrit six buts et obtenu deux mentions d’aide. L’ancien joueur et analyste Benoît Brunet maintient pourtant sa confiance envers le Finlandais.

« À un certain moment, je pensais même qu’il avait besoin d’un séjour à Laval », a noté Brunet au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.